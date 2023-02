Promozione Lazio girone C, Arcadia - Fiumicino sospesa: le motivazioni

Non è ancora stata resa nota la data di Arcadia - Fiumicino, partita valida per la ventesima giornata del girone C di Promozione Lazio. Le due squadre sono dovute tornare negli spogliatoi al 35' del primo tempo. Il motivo? L'infortunio del direttore di gara Tamburro di Tivoli, che ha dovuto così far sospendere il match e rinviarlo a data da destinarsi. Una brutta botta per il campionato, contando che il Fiumicino è secondo ed è in lotta per la promozione con il Pescatori Ostia, ora distanziato otto punti ma con una partita in meno degli ostiensi.