Promozione, Girone C: i risultati della quindicesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Ottavia

La quindicesima giornata del Girone C del campionato Promozione laziale vede in testa il Grifone Calcio che allunga ancora in classifica salendo a quota 36 punti.

Pari fra Ottavia e Fiumicino

Termina con un pareggio la sfida fra Ottavia e Fiumicino. Le due formazioni si dividono la posta con i padroni di casa che passano in vantaggio nella ripresa grazie ad un calcio di rigore. Gli ospiti non demordono e attaccano, trovando il pareggio grazie al primo gol in rossoblù di Trinchi.

Gli altri risultati

Pokerissimo della Vigor Perconti che supera 5-1 in casa il Rocca Priora RdP. Successo casalingo del Futbol Montesacro che vince per tre a uno contro il Villa Adriana. Di misura il Grifone fa suo il big match contro il Morandi.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della quindicesima giornata del Girone C: