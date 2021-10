Promozione, Girone B: big match Poggio Mirteto-Passo Corese, lo Sporting Montesacro tenta la fuga

Domenica 31 ottobre 2021 la Promozione scenderà in campo per la quinta giornata. Nel Girone B il turno terminerà lunedì 1 novembre con il big match Poggio Mirteto-Passo Corese.

Il big match Poggio Mirteto-Passo Corese

La sfida allo stadio Valletonda vedrà sfidarsi due delle tre squadre (l’altro è lo Sporting Montesacro) che si trovano in testa alla classifica a quota 10 punti. Il Poggio Mirteto nell’ultimo turno ha superato di misura il Guidonia grazie al gol di Luciani mentre la compagine coresina è stata fermata col risultato di 1 a 1, in casa dallo Zena.

Gli altri appuntamenti importanti del Girone B

Lo Sporting Montesacro, che condivide la testa della classifica a quota 10 punti con Poggio e Passo, proverà a sfruttare questo scontro diretto per scappare in fuga solitaria. Per farlo però lo Sporting dovrà portare a casa i tre punti sull’insidioso campo della Romulea che ha conquistato 5 punti nelle prime quattro giornate.

Vuole restare attaccato alle posizioni nobili della classifica il Settebagni, reduce dallo spettacolare 4 a 4 contro il Castrum Monterotondo. Il Settebagni nel quinto turno di campionato ospiterà il Guidonia, formazione penultima in classifica con due punti e alla ricerca di punti salvezza.

Il Fidene ultimo in classifica con un solo punto conquistato dopo quattro giornate, giocherà in casa dello Zena. Contro i rossoblù non sarà una partita agevole, visto che lo Zena dopo la buona prestazione contro il Passo Corese vorrà ripetersi e coltivare sogni ambiziosi.

Il resto della giornata

A seguire il quadro completo del quinto turno del campionato Promozione girone B:

Romulea-Sporting Montesacro (domenica 31 ore 11)

BF Sport-Setteville Caserosse

Fiano Romano-Almas

Futbol Montesacro-Castrum Monterotondo

Nomentum-Amatrice

Settebagni-Guidonia

Zena-Fidene (domenica 31 ore 14:30)

Poggio Mirteto-Passo Corese (lunedì 1 novembre ore 11)

Guarda la classifica aggiornata