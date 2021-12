Promozione, Girone B: le partite dell’undicesima giornata

Archiviato il turno dell’Immacolata le squadre del Girone B del campionato Promozione sono già proiettate all’undicesima giornata. Fra le sfide più attese: Futbol Montesacro-Fiano Romano e Romulea-Amatrice.

La capolista

Il Passo Corese si è confermato in testa al girone B con la vittoria contro il Setteville. Per i coresini la sfida sarà un vero e proprio testacoda contro l’ultima in classifica, il Castrum Monterotondo reduce dalla sconfitta di Guidonia. Sulla carta partita agevole per la prima della classe.

Big match

Partite dal risultato incerto invece fra Futbol Montesacro e Fiano Romano, e Romulea-Amatrice. Il Futbol secondo in classifica (insieme allo Sporting Montesacro) ospita il Fiano reduce dalla sconfitta interna patita in rimonta contro il Settebagni e terminata 4 a 2. Le due squadre sono staccate in classifica di una sola lunghezza. La Romulea invece distanzia di due punti l’Amatrice. La squadra dell’Appio Latino cercherà la vittoria, che manca da due turni, per riavvicinarsi alla testa della classifica distante tre punti. L’Amatrice reduce dalla sconfitta contro il Bf Sport cercherà il colpo grosso per accorciare la distanza fra le formazioni che le stanno avanti.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite dell’undicesima giornata del Girone B:

Romulea-Amatrice

Castrum Monterotondo-Passo Corese

Futbol Montesacro-Fiano Romano

Setteville-Fidene

Settebagni-Nomentum

Poggio Mirteto-Zena

Guidonia-Sporting Montesacro

Bf Sport-Almas

Clicca qua per guardare la classifica aggiornata del Girone B