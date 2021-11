Promozione Lazio: tanti incroci ad alta quota nel Girone B

Domenica 7 novembre prenderà il via la sesta giornata del campionato Promozione Girone B. Fra le sfide da attenzionare con particolare attenzione ci sono gli impegni di Passo Corese e Poggio Mirteto, entrambe in testa al girone con 11 punti, rispettivamente contro Settebagni e Fidene.

Gli impegni delle prime in classifica

Dopo il due a due dello scorso turno fra Poggio Mirteto e Passo Corese, le due compagini sono pronte a riprendere il loro cammino in campionato. Il Passo Corese ospita il Settebagni reduce dal due a due in rimonta contro il Guidonia. Una sfida di grande importanza visto che le due squadre sono distanziate in classifica da soli tre punti.

Impegno, solo sulla carta più agevole per il Poggio Mirteto che farà visita al Fidene che si trova nelle zone meno nobili della classifica. Il Fidene però nell'ultimo turno ha conquistato la prima vittoria del suo campionato in trasferta contro lo Zena, e vorrà dare seguito a questo importante successo.

Gli altri incontri

Chi spera nel passo falso delle prime della classe è lo Sporting Montesacro (10 punti). Ma lo Sporting deve stare attento al Fiano Romano che dai suoi 8 punti in classifica ha messo nel mirino la vetta. Così come la Romulea impegnata sul campo del Setteville.

Nelle zone basse di classifica da attenzionare la sfida fra Amatrice e Zena, entrambe alla ricerca di punti salvezza. Il Guidonia cerca in casa la vittoria per lasciare l'ultimo posto in classifica, contro il Futbol Montesacro.

Le partite della sesta giornata

A seguire il quadro completo della sesta giornata del Girone B del campionato Promozione

Guidonia-Futbol Montesacro

Amatrice-Zena Montecelio

Almas Roma-Nomentum

Castrum Monterotondo-BF Sport

Fidene-Poggio Mirteto

Passo Corese-Settebagni

Setteville-Romulea

Sporting Montesacro-Fiano Romano

