Promozione, Girone B: i risultati della terza giornata

La terza giornata del Girone B si chiude con due sole squadre al comando a punteggio pieno: il Monterotondo e il Fiano Romano che guidano la classifica con 9 punti.

Setteville-Vjs Velletri 1-2

Stampiglia difensore del Vjs Velletri veste i panni del bomber nella partita contro il Setteville Case Rosse. Il classe 2000 è autore infatti di una doppietta, con un gol per tempo, che regala ai rossoneri i primi tre punti della stagione. Per i padroni di casa molto bello il gol su punizione di Nargiso che però non porta punti.

Gli altri risultati

Il Fiano Romano travolge per tre a uno il Poggio Mirteto e resta capolista alla pari del Monterotondo che rifila un secco tre a zero al Tor Lupara. Il Riano cade per 3 a 1 sul campo del Settebagni.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della terza giornata del Girone B: