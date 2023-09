Promozione, Girone B: i risultati della seconda giornata

Volge al termine la seconda giornata del Girone B del campionato Promozione. Fra le conferme quella del Riano che vince segnando altri quattro gol.

Poker Riano

Il Riano si ripete. Dopo il 4 a 2 in trasferta nella prima giornata, la formazione di Benigni ne rifila altri quattro contro l'Atletico Lodigiani al debutto casalingo. Nella squadra di casa trascinatore ancora Ushe autore di una doppietta, anche de ad aprire i conti è stato Pangallozzi su rigore. Fabiani con un gran sinistro chiude i conti. Bokri sigla la rete della bandiera per gli ospiti nel finale di partita.

Gli altri risultati

Smuove la classifica l'Athletic Soccer Academy che vince in casa contro il Setteville Case Rosse, che invece resta inchiodato a zero punti. Pari del Settebagni all'esordio in campionato.

