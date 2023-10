Promozione, Girone B: i risultati della quarta giornata

Quarta giornata del campionato Promozione Girone B che volge al termine. Vetta della classifica condivisa fra Fiano Romano e Monterotondo 1935 entrambe a quota 10 punti.

Primi punti per il Tor Lupara

Il Tor Lupara trova i suoi primi punti in campionato con la vittoria casalinga per uno a zero contro il Setteville Case Rosse. Lo scontro diretto lo decide Nastasi che finalizza un contropiede in solitaria al tramonto del primo tempo. Sugli scudi anche il portiere Patano che sventa la rimonta ospite.

Gli altri risultati

Uno sfortunato autogol frena il Riano contro i reatini del Valle del Peschiera. Pareggia il Monterotondo nell'anticipo di giornata, stesso risultato del Fiano Romano contro il Cantalice.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della quarta giornata del Girone B: