Promozione, Girone B: i risultati della tredicesima giornata

Tutta da vivere la lotta al vertice del girone B del campionato Promozione anche al termine della tredicesima giornata, turno in cui ha riposato la Vivace Grottaferrata.

Riano di misura

Vittoria di misura per il Riano che in casa batte per 1-0 il Poggio Mirteto. Partita equilibrata nel primo tempo con occasioni da ambo le parti. L'occasione migliore per rompere l'equilibrio è per i padroni di casa ad avvio ripresa con Palmerini che però da dentro l'area calcia clamorosamente fuori. Il portiere ospite Luciani si esalta su Marconi e poco dopo su Vinasi. Nel finale però il portiere ospite esce non benissimo ostacolato da un compagno. Il pallone arriva ad Alessandri che da circa 30 metri lascia partire un pallonetto verso la porta vuota, disperato intervento del portiere in recupero che però non riesce ad evitare il gol della vittoria del Riano.

Gli altri risultati

Il Valle del Peschiera schianta per 4 a 0 il Setteville Case Rosse. Vittoria importante anche per l'Atletico Lodigiani che in trasferta espugna il campo del Settebagni.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della tredicesima giornata