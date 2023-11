Promozione, Girone B: i risultati della dodicesima giornata

Al termine della dodicesima giornata del Girone B del campionato Promozione si accende la lotta per il primo posto con tre squadre a contendersi il primato.

Rimonta Settebagni

Dopo 6 min passa in vantaggio il Setteville con una bell’azione personale di che col mancino fa 1-0. Nel recupero del primo tempo, l’arbitro assegna un rigore al Settebagni per un fallo su Frasca. Dal dischetto va Merciari che non sbaglia. Al 55esimo corner di Merciari, traversa di Dominici di testa e sul pallone vagante in area arriva il tocco vincente di Frasca che ribalta il risultato. Al 67esimo in contropiede i ragazzi di Laurentini calano il tris con Giulitti che col destro non sbaglia. Al 71esimo Zanetti accorcia le distanze con una zampata ma non c’è più tempo, vince il Settebagni.

Gli altri risultati

Al Cecconi il Mentorotondo vince per quattro a due contro il Valle della Peschiera. Quattro gol anche per il Riano che batte in trasferta il Tor Lupara. Vince anche il Fiano Romano.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della 12esima giornata del Girone B: