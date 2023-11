Promozione, Girone B: i risultati dell'undicesima giornata

Squadra in casa

Nell'undicesima giornata del Girone B del campionato Promozione è arrivata la prima vittoria in stagione per il Setteville Case Rosse che ha superato l'Atletico Lodigiani. Turno di riposo per il Poggio Mirteto.

Setteville vittoria esterna

Il Setteville Case Rosse ha battuto in trasferta per due a zero l'Atletico Lodigiani. La partita si stappa nella ripresa con l'espulsione di Cerbara. Gli ospiti sfruttano la superiorità numerica e con Danieli trova il gol con un faclle tap-in. Il raddoppio lo mette a segno Nargiso che trova così la sua quarta marcatura stagionale.

Gli altri risultati

Il Valle del Peschiera batte per tre a due in casa il Fiano Romano. Pari a reti inviolate fra Settebagni e Monterotondo.Goleada della Sanpolese che travolge il Tor Lupara.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati dell'undicesima giornata del Girone B: