Promozione, Girone B: I risultati della nona giornata

Al termine della nona giornata del Girone B del campionato Promozione si accorcia la classifica con il Rieti ancora primo ma con un solo punto di vantaggio su Fiano Romano e Monterotondo.

Monterotondo in rimonta

Il nuovo Monterotondo di mister Di Loreto trova il successo in trasferta in casa del Setteville Case Rosse. I gialloblù infatti ribaltano lo svantaggio maturato nel secondo tempo grazie alla doppietta di Tornatore. L'attaccante trova il gol che accorcia le distanze all'87esimo e poi il gol vittoria nel recupero. Sono sei i gol in campionato per il bomber del Monterotondo.

Gli altri risultati

Vittoria casalinga per il Settebagni contro la Vivace Grottaferrata, mentre il Fiano Romano cala il pokerissimo in casa dell'Atletico Lodigiani. Cade la capolista Rieti contro il Riano.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della nona giornata del Girone B: