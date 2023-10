Promozione, Girone B: i risultati della settima giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Settebagni

Nuova capolista solitaria nel girone B del campionato Promozione al termine della settima giornata. Nel turno di riposo del Riano, in vetta alla classifica c'è il Rieti 1936.

Rieti capolista

Il Rieti 1936 ha vinto per quattro a zero in casa della Sanpolese prendendosi la testa del girone. La formazione ospite si impone già nel primo tempo chiudendo la prima frazione di gioco sul 4 a 0. A Rompere l'equilibrio la doppietta di Tramontano che indirizza la partita. Prima del duplice fischio la rete di Severoni. Nella ripresa arriva pure l'autogol che chiude definitivamente l'incontro.

Gli altri risultati

Successo interno del Settebagni che batte di misura il Poggio Mirteto. Cade in casa il Real San Basilio contro l'ASA. Pareggio casalingo per il Monterotondo 1935 contro il Fiano.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della settima giornata del Girone B: