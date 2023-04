Promozione, Girone B: i risultati della ventottesima giornata

Il Sant'Angelo Romano nella ventottesima giornata vince e mantiene viva una minima speranza per il titolo. Occasione che può essere spazzata via dall'Amatrice in caso di vittoria nel posticipo: un successo della formazione di mister Angelone vorrebbe dire Eccellenza.

Rimonta Real San Basilio

Il Real San Basilio batte in rimonta per 4 a 2 il Bf Sport. La formazione di Rieti in lotta per la salvezza passa in vantaggio ma viene rimontata nel finale di primo tempo da Valenzi su rigore. Ad inizio ripresa gli ospiti passano nuovamente in vantaggio e il Real San Basilio rincorre. Al 73esimo il nuovo pareggio con Cerbara che spinge in rete dopo una mischia in area di rigore successiva ad un calcio di punizione di Valenzi. All'85esimo il Real San Basilio completa la rimonta con Cialucco che finalizza l'azione iniziata con un palo colpito da Nuovo. Al 93esimo il gol di Soddimo che fissa il risultato sul 4-2 finale.

Gli altri risultati

Il Sant'Angelo Romano vince lo scontro diretto per il secondo posto contro il Settebagni. Colpo pesante in chiave salvezza del Grifone Gialloverde che batte il Tor Lupara per due a zero.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della ventottesima giornata del Girone B: