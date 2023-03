Promozione, Girone B le partite della ventitreesima giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Settebagni

In attesa della partita dell'Amatrice, il Settebagni vince la sua partita della ventitreesima giornata salendo momentaneamente al primo posto del Girone B del campionato Promozione.

Tris Settebagni

Rialza la testa il Settebagni che al Gentili travolge per tre a uno il Futbol Montesacro. La formazione di Laurentini aveva bisogno di risposte dopo un periodo poco felice fra coppa e campionato. Il Settebagni risponde presente e torna alla vittoria grazie ai gol di Ragaglini, Trasimenti e Merciari.

Gli altri risultati

Il Sant'Angelo Romano si conferma al terzo posto del campionato vincendo per tre a zero sul campo del Passo Corese. Stesso risultato dello Sportin Montesacro in casa contro il Poggio Mirteto.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 23esima giornata del Girone B: