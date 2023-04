Promozione, Girone B: i risultati della ventisettesima giornata

La ventisettesima giornata del Girone B ha visto l'Amatrice bloccarsi ma mantenere la vetta del campionato con il Sant'Angelo Romano che tiene vivo il duello per l'Eccellenza.

L'Amatrice frena

Termina zero a zero la sfida dell'Amatrice sul campo dello Sporting Montesacro. La formazione di mister Angelone gioca meglio il primo tempo creando diverse occasioni ma non concretizzando. Nella ripresa alza la testa la formazione romana ma la difesa degli ospiti regge e la partita termina col risultato di pareggio. Settimana prossima al Tillesi l'Amatrice potrebbe festeggiare il salto in Eccellenza.

Gli altri risultati

Pirotecnica vittoria del Futbol Montesacro che batte per quattro a tre il Real San Basilio. Vittoria esterna del Sant'Angelo Romano contro il Tor Lupara.

Tutti i risultati

Di seguito i risultati della 27esima giornata del Girone B: