Promozione, Girone B: i risultati della ventiduesima giornata

Sorpasso in vetta al Girone B del campionato Promozione. L'Amatrice è la nuova capolista dopo la vittoria contro il Sant'Angelo Romano e la caduta del Settebagni.

Amatrice prima

L'Amatrice vince in trasferta per due a uno lo scontro diretto contro il Sant'Angelo Romano. A regalare i tre punti alla formazione ospite sono i gol di Pagliuca e Di Monaco. Successo che vale oro al Fiorentini per l'Amatrice nuova capolista del girone B.

Gli altri risultati

Continua il momento no del Settebagni che in trasferta cede per uno a zero contro il Cantalice. Goleada del Poggio Mirteto che spazza via per cinque a uno il Passo Corese fanalino di coda.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 22esima giornata del Girone B: