Promozione, Girone B: i risultati della ventesima giornata

Nella ventesima giornata del Girone B il Settebagni capolista mette altra pressione all'Amatrice prima inseguitrice, vincendo la sua partita e scappando momentaneamente a +7.

Poker del Settebagni

Il Settebagni batte al Gentili l'ASA per 4 a 1. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena tre minuti grazie ad una punizione diretta, che trafigge la barriera non perfetta del Settebagni. La formazione di Laurentini rientra perà subito in partita: cross di Ragaglini e gol di Farroni. Il 2 a 1 arriva sempre nel primo tempo e porta la firma di Merciari, direttamente su calcio di punizione dal limite dell'area. Ad inizio ripresa il 3-1 del Settebagni: lancio lungo di Dominici per Farroni che scarica per Merciari che a sua volta serve Giulitti che viene fermato irregolarmente da un difensore. Dal dischetto va lo stesso attaccante che non sbaglia. Il Settebagni resta in 10 per l'espulsione di Di Fonzo ma la partita non cambia trend e la formazione di casa trova il poker con Merciari con un perfetto sinistro a giro sul secondo palo.

Gli altri risultati

Vince per quattro a due il Cantalice in casa contro il Tor Lupara. Terzo posto blindato da parte del Sant'Angelo Romano che batte per due a zero il Grifone Gialloverde.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della ventesima giornata del Girone B: