Promozione, Girone B: i risultati della diciassettesima giornata

In attesa della fine della diciassettesima giornata del Girone B e della partita dell'Amatrice il Settebagni vince ancora e blinda il primo posto in classifica.

Il San Basilio cade

Al Fiorentini il Real San Basilio cade per due a zero contro la Polisportiva Sant'Angelo Romano. I padroni di casa sfruttano gli episodi e passano in vantaggio con Burini e chiudono i conti con Stefani. Il Sant'Angelo Romano sale a quota 31 punti, mentre il Real San Basilio resta a 28.

Gli altri risultati

Il Settebagni vince per due a uno in trasferta il Passo Corese ultimo in classfica. Torna alla vittoria il Bf Sport che batte per due a uno in trasferta il Nomentum.

Tutti i risultati

A seguire il quadro dei risultati della diciassettesima giornata del Girone B: