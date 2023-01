Promozione, Girone B: i risultati della sedicesima giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Settebagni

Ancora mancano diverse partite per completare il quadro della sedicesima giornata del Girone B del campionato Promozione, ma al Gentili è già andato in scena il big match fra Settebagni e Amatrice.

Pareggio al Gentili

Al Gentili termina uno a uno il big match fra Settebagni e Amatrice, rispettivamente prima e seconda in classifica. Primo tempo dove l'Amatrice spinge senza creare tanti pericoli. Nella ripresa Mercurio respinge bene delle occasioni dell'Amatrice e il Settebagni all'85esimo passa in vantaggio con Karam su calcio piazzato. Allo scadere in pieno recupero il pareggio dell'Amatrice su calcio d'angolo con Colangeli.

Gli altri risultati

Pareggio per due a due del Sant'Angelo Romano (terzo in classifica) sul campo del Riano. Colpo del Nomentum che supera per due a uno il Futbol Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della sedicesima giornata del Girone B: