Promozione, Girone B: i risultati della quindicesima giornata

Mancano ancora tre partita al termine della quindicesima giornata del Girone B del campionato Promozione, ma la grande sorpresa è arrivata dalla sconfitta dell'Amatrice sul campo della Tor Lupara.

Cade l'Amatrice

Col risultato di 1 a 0 il Tor Lupara in casa supera per uno a zero l'Amatrice seconda in classifica. La formazione di casa costruisce la sua vittoria nei primi minuti, precisamente al 4'. Il Tor Lupara recupera palla nella trequarti dell'Amatrice e poi Cirillo si avventa su un cross di un compagno che calcia col pallone che prima sbatte sul palo e poi si insacca in rete col portiere che non riesce ad intervenire. Alberghini va vicino al raddoppio a fine primo tempo ma è bravo il portiere a deviare. L'Amatrice non riesce a giocare il suo solito calcio e non crea pericoli col Tor Lupara che porta a casa tre punti importanti in chiave salvezza.

Gli altri risultati

Pareggia per uno a uno il Settebagni, ora a +2 dall'Amatrice, contro il Nomentum. Il vantaggio della capolista porta la firma di Giulitti che si guadagna e realizza un calcio di rigore. Dal dischetto il pari ospite con Pangalozzi. Stesso risultato fra Cantalice e Real San Basilio, vittoria per tre 3 a 0 del Futbol Montesacro contro il Grifone Gialloverde.

Tutti i risultati

Ecco il quadro dei risultati della 15esima giornata del Girone B