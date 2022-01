Promozione, Girone B: i risultati della 15esima giornata

La 15esima giornata del Girone B del campionato Promozione ha lasciato in dote dei risultati importanti per la classifica, sia per quanto riguarda i piani alti che quelli bassi. Fra tutti il colpo dell'Almas contro il Guidonia.

Sconfitta pesante per il Guidonia

Al Comunale, il Guidonia cade a 10 minuti dalla fine. La sfida salvezza va all'Almas che con Ciuferri che in contropiede regala i tre punti agli ospiti. Il Guidonia reagisce in maniera nervosa senza trovare la via del pareggio.

Le altre partite

Il Futbol Montesacro vince per 1 a 0 contro il Settebagni e vola al terzo posto nel girone, approfittando delle partite rinviate. Colpo del Setteville, ultimo, che batte per 1 a 0 il Nomentum grazie a Picistrelli.Vittorie esterne per il Poggio Mirteto (contro Bf Sport) e Fiano Romano in casa del Castrum.

I risultati

Ecco il quadro completo dei risultati della 15esima giornata del Girone B:

Castrum-Fiano Romano 0-2

Bf Sport-Poggio Mirteto 0-1

Guidonia-Almas 0-1

Setteville-Nomentum 1-0

Futbol Montesacro-Settebagni 1-0

Sporting Montesacro-Fidene

Passo Corese-Amatrice rinv.

Romulea-Zena rinv.

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B