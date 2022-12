Promozione, Girone B: i risultati della dodicesima giornata

La dodicesima giornata del Girone B si è chiusa con ancora il Settebagni capolista che chiude così il 2022 in testa al girone. Dietro l'Amatrice insegue a -3.

Primo stop casalingo del Real San Basilio

Il Real San Basilio si fa raggiungere dal Futbol Montesacro sull'uno a uno. Il pareggio condanna la formazione di casa al primo stop stagionale al Castelli. Il Real San Basilio passa in vantaggio al 17esimo con Di Gennario abile da azione da corner a spedire in rete un pallone vagante in area di rigore. Il Futbol resta in partita e all'84eismo trova il gol del pareggio con Mari che riceve dentro l'area salta due avversari e con sinistro trova l'angolino.

Gli altri risultati

Il Settebagni batte per tre a zero il Poggio Mirteto, mentre l'Amatrice supera per due a uno in casa lo Sporting Montesacro. Il Sant'Angelo Romano terzo batte tre a zero il Tor Lupara.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della dodicesima giornata del Girone B