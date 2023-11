Promozione, Girone B: i risultati della decima giornata

La decima giornata del Girone B del campionato Promozione del Lazio vede il Rieti 1936 vincere e al primo posto con 22 punti, a +1 sulle inseguitrici Monterotondo 1935 e Fiano Romano.

Tris Rieti

Il Rieti 1936 spazza per tre a zero il Setteville Case Rosse ultimo in classifica. La formazione di casa sblocca la partita ad avvio ripresa con l'azione personale di Pezzotti. Al 59esimo il raddoppio sempre con Pezzotti che spinge in rete un pallone respinto da Pannone dopo un tiro di Tramontano. Lo stesso Tramontano chiude i conti con uno splendido tiro a giro.

Gli altri risultati

Il Monterotondo grazie ai gol di Bornivelli e Tornatore supera in casa l'Atletico Lodigiani. Con lo stesso risultato di 2-1 il Fiano Romano supera fra le mura amiche il Settebagni.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risutlati della decima giornata del Girone B: