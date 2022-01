Promozione, Girone B: solo due rinvii per la 15esima giornata

Archiviata la 14esima giornata, la Promozione scende in campo per un nuovo turno di campionato domenica 9 gennaio. Nel Girone B, le partite rinviate per Covid scendono a quota due.

Ancora bloccato il Passo Corese

Ancora quarantena per il Passo Corese. I coresini, al primo posto del Girone, non scenderanno in campo contro l'Amatrice per via del focolaio Covid che gli ha costretti a saltare la partita precedente. Stesso discorso per lo Zena che vede rinviata la sua visita in casa della Romulea.

Le altre partite

Torna in campo il Guidonia che sfiderà in casa l'Almas in una partita fondamentale in chiave salvezza. Il Fiano andrà a Monterotondo e cercherà di accorciare ancora la vetta della classifica, approfittando dello stop del Passo Corese. Dopo il pirotecnico 2 a 2 del Settebagni con lo Sporting Montesacro, adesso per la formazione di Gatti e soci c'è il Futbol Montesacro. Bf Sport-Poggio Mirteto si sfideranno per capire le loro ambizioni.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 15esima giornata del Girone B:

Guidonia-Almas

Futbol Montesacro-Settebagni

Nomentum-Setteville

Castrum Monterotondo-Fiano Romano

Bf Sport-Poggio Mirteto

Sporting Montesacro-Fidene

Passo Corese-Amatrice rinv.

Romulea-Zena rinv.

