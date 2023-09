Promozione, Girone B: l'anteprima della terza giornata

Nel weekend si giocherà il terzo turno del girone B del campionato Promozione. In questa giornata riposerà la Viterbese a -2 in classifica.

Il big match

La sfida di cartello della giornata si gioca al Castelli tanta del Real San Basilio. I ragazzi di Simeone, a tre punti in classifica, attendono il Rieti team fra le quattro a punteggio pieno in classifica. Partita importante per la vetta.

Le altre partite

Il Settebagni di mister Laurentini attende il Riano capolista e con 8 gol segnati in quattro partite. Il Monterotondo sogna la terza vittoria consecutiva ed in casa sfida il Tor Lupara alla ricerca di punti per smuovere la sua classifica.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della terza giornata del Girone B del campionato Promozione: