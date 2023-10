Promozione Girone B: le partite della quinta giornata

Dopo il turno di coppa Italia le formazioni del Girone B del campionato Promozioni sono pronte a scendere in campo per la quinta giornata. Turno di riposo per il Rieti 1936.

Il big match

Il Real San Basilio cerca riscatto. Dopo l’eliminazione ai calci di rigore in coppa e un avvio di campionato non brillante, la formazione di Simeone in casa attende la Sanpolese avanti rispetto ai rossoblù di un punto in classifica. Match delicato per il momento delle due squadre.

Le altre partite

Fiano Romano capolista con 10 punti in casa attende la Vivace Grottaferrata, partita casalinga anche per l’altra squadra in vetta, il Monterotondo 1935 che ospita il Cantalice.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della quinta giornata del Girone B: