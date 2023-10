Promozione, Girone B: l'anteprima della quarta giornata

Partirà sabato 7 ottobre la quarta giornata del Girone B del campionato Promozione con l’anticipo fra Poggio Mirteto e Monterotondo 1935. A riposare in questo turno il Real San Basilio.

Big match

Partita delicatissima in chiave salvezza anche se siamo all’inizio del campionato fra Tor Lupara e Setteville Case Rosse. A Fonte Nuova si affrontano due squadre ancora a quota zero punti in classifica. Uno scontro diretto per il morale e la classifica per le due compagini.

Le altre partite

Il Fiano Romano capolista a punteggio pieno farà visita al Cantalice. L’Atletico Lodigiani vuole dimenticare le due sconfitte consecutive e andrà sul campo del Vjs Velletri. Trasferta anche per il Settebagni che cerca continuità in casa dell’ASA.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della quarta giornata del Girone B