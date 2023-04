Promozione, Girone B: le partite della ventottesima giornata

Domenica 23 aprile 2023 al Tillesi l’Amatrice può festeggiare la vittoria del Girone B del campionato Promozione e la qualificazione in Eccellenza.

Amatrice, Eccellenza vicina

Alle 16:30 l’Amatrice sfiderà il Valle del Peschiera. Con una vittoria la formazione di mister Angelone potrebbe festeggiare la promozione in Eccellenza senza aspettare i risultati delle inseguitrici. Il Valle del Peschiera chiamato all’impresa al Tillesi per cercare punti salvezza.

Le altre partite

Big match fra seconda e terza forza del campionato, distanziate da un solo punto con il Sant’Angelo Romano che in casa attende il Settebagni. Partita importante in zona play out fra Tor Lupara e Grifone Gialloverde.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della ventottesima giornata del Girone B: