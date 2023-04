Promozione, Girone B: le partite della ventiseiesima giornata

Nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile le squadre del Girone B del campionato Promozione scenderanno in campo per il turno infrasettimanale che precede Pasqua. Capolista l’Amatrice.

Il big match

Big match decisivo anche per le sorti del campionato al Giorgio Castelli, il 6 aprile, casa del Real San Basilio che ospiterà il Settebagni. I rossoblu di Iannotti quarti in classifica sono reduci da tre vittorie consecutive e sfidano i ragazzi di Laurentini secondi ma che stanno perdendo terreno dalla capolista con degli ultimi risultati non entusiasmanti. Fra le due squadre ci sono cinque punti di distanza e per il Real San Basilio sarà occasione per mirare al secondo posto, il Settebagni non può fallire per tenere vivo il sogno Eccellenza.

Le altre partite

Partita da non fallire per l’Amatrice che guida a +7 dalla prima inseguitrice, e che in casa attende il Passo Corese ultimo alla ricerca di punti play-out. Il Sant’Angelo Romano terzo fra le mura amiche sfida l’ASA.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 26esima giornata del Girone B: