Promozione, Girone B: le partite della ventinovesima giornata

Il Girone B del campionato Promozione ha visto trionfare l’Amatrice che ha ricevuto pure i complimenti da Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. A due giornate dal termine resta in ballo la lotta per la salvezza.

Ultima chiamata per il Passo Corese

Ultima occasione per il Passo Corese che domenica 30 aprile sfiderà il Valle del Peschiera. I bianconeri ultimi con 20 punti per sperare nella salvezza anche tramite play out dovranno battere gli avversari (penultimi con 24 punti). In caso di pareggio o sconfitta sarebbe matematica per il Passo Corese la retrocessione in Prima Categoria. Il Valle del Peschiera cerca punti per i play out.

Le altre partite

Il Settebagni per difendere il terzo posto dal Real San Basilio (impegnato col Riano) cerca una vittoria contro il Grifone Gialloverde. Sant’Angelo Romano contro il Futbol Montesacro per blindare matematicamente il secondo posto.

Tutte le partite

Di seguito le partite della 29esima giornata del Girone B: