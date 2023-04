Promozione, Girone B: le partite della venticinquesima giornata

La venticinquesima giornata del Girone B del campionato Promozione si disputerà domenica 2 aprile con l’Amatrice capolista e in fuga dopo l’ultima giornata.

Il big match

La partita più importante del turno si giocherà al Gentili casa del Settebagni dove i ragazzi di Laurentini sfidano il Riano. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta a Rieti per mano del Bf Sport e ora vedono il primo posto lontano 5 punti. Momento positivo del Riano a +4 dalla zona play out. Una partita delicata per entrambe le formazioni per non perdere di vista i propri personali obiettivi.

Le altre partite

L’Amatrice prima della classe in casa affronterà il Cantalice. Sfida che sa di spareggio salvezza fra il Futbol Montesacro e il Bf Sport. Nomentum a caccia della vittoria contro il Passo Corese fanalino di coda.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della venticinquesima giornata del Girone B: