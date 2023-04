Promozione, Girone B: i risultati della venticinquesima giornata

La venticinquesima giornata del Girone B del campionato Promozione regala risultati sorprendenti e goleade. Fra queste quella del Real San Basilio che travolge il Tor Lupara

Real San Basilio forza sei

Un Real San Basilio travolgente batte per sei a zero in trasferta il Tor Lupara. All'undicesimo i ragazzi di mister Iannotti sbloccano il match col colpo di testa vincente di Cerbara su cross da corner. Tagliabue al 35esimo fa due a zero chiudendo col piatto un perfetto contropiede. Al 45esimo il tris del Real San Basilio con Nuovo che scaglia da posizione defilata un tiro non irresistibile ma il pallone complice una papera del portiere si infila sotto le gambe dell'estremo difensore e rotola in fondo alla rete. Ad inizio ripresa la fortuna sorride ancora al Tor Lupara: Valenzi calcia e una deviazione disegna una traiettoria beffarda che sorprende il portiere fa 4 a 0. All'82esimo il 5 a 0 lo segna Pratesi anche il suo tiro deviato da un difensore in fondo alla rete. Sfortunato il Tor Lupara che al 90esimo subisce il sesto gol firmato da Tiberi che calcia e che trova l'ennesima deviazione fortunata per gli ospiti.

Gli altri risultati

Altro stop per il Settebagni che in casa viene fermato sull'uno a uno dal Riano. Colpo a sorpresa del Passo Corese che supera per tre a uno in casa il Nomentum.

