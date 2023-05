Promozione, Girone B: le patite della trentesima giornata

Ultima giornata di campionato per il Girone B dove già si conoscono la squadra promossa in Eccellenza, l’Amatrice, e la squadra retrocessa in Prima Categoria ovvero il Passo Corese. Tutto aperto per i play out

Lotta play out

Tor Lupara destinata ai play out senza appello e sfiderà in trasferta i campioni dell’Amatrice. Il Valle del Peschiera per restare attaccato alla salvezza tramite play out dovrà vincere contro lo Sporting Montesacro, o almeno non sperare nella vittoria della BF Sport contro il Sant’Angelo Romano secondo. Il Grifone Gialloverde in casa contro il Futbol Montesacro ha bisogno di punti per avere la certezza di potersi salvare nei prossimi 90 minuti.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo dell’ultima giornata del Girone B: