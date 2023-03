Promozione, Girone B: le partite della ventiquattresima giornata

Tornano in campo le squadre del Girone B del campionato Promozione per la ventiquattresima giornata del Girone B che si giocherà domenica 26 marzo. Capolista della classifica l’Amatrice che conserva due punti di vantaggio sul Settebagni.

Il big match

Match ostico per la prima della classe che affronterà in trasferta il Nomentum. Colangeli e compagni dopo la vittoria netta e roboante contro il Grifone Gialloverde nell’ultimo turno andranno su un campo difficile a cercare la vittoria e blindare il primo posto. Il Nomentum dopo il pareggio casalingo dell’ultima giornata punta al riscatto e alla vittoria. L’andata terminò sul risultato di 1 a 1.

Le altre partite

Obiettivi opposti per il Settebagni e il Bf Sport: la formazione di Laurentini va in trasferta a Rieti in cerca di punti per l’Eccellenza, i padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza. Match che promette scintille quello fra Sant’Angelo Romano e Sporting Montesacro, terza e quarta forza del campionato.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della ventiquattresima giornata del Girone B: