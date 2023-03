Promozione, Girone B: le partite della ventiduesima giornata

La ventiduesima giornata del Girone B del campionato Promozione si prospetta importante in chiave alta classifica con il Settebagni al momento in testa con 46 punti.

Il big match

Partita di cartello in casa del Sant’Angelo Romano, terzo con 41 punti, che ospita l’Amatrice seconda a quota 44. Occasione d’oro per i padroni di casa per accorciare ulteriormente la classifica ma dovranno vedersela con una delle favorite alla vittoria finale. All’andata l’Amatrice avanti di due gol fu rimontata sul 2 a 2 dal Sant’Angelo Romano. Una partita delicata che promette scintille.

Le altre partite

Il Settebagni eliminato dalla Coppa Italia e reduce dalla prima sconfitta in campionato cercherà di approfittare dello scontro diretto andando in trasferta sul campo del Cantalice. Riano contro Valle del Peschiera una partita importante in chiave salvezza.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 22esima giornata del Girone B