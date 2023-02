Promozione, Girone B: le partite della diciassettesima giornata

Nel girone B del campionato Promozione prosegue il duello a distanza fra Settebagni e Amatrice con lo scontro diretto di una settimana fa terminato col risultato di pareggio che lascia la squadra di Laurentini prima a +2.

Il big match

La partita di cartello della 17esima giornata è quella fra le terze in classifica: Sant'Angelo Romano e Real San Basilio. Al Fiorentini si sfidano due squadre appaiate a 28 punti e che stanno giocando un'ottima stagione. I padroni di casa sono stati raggiunti in classifica dopo il pareggio col Riano e la concomitante vittoria dei rossoblù contro il Poggio Mirteto.

Le altre partite

Testa coda per il Settebagni primo che sfida in trasferta il Passo Corese ultimo.Posticipo più complicato per l'Amatrice che in casa attende il Futbol Montesacro.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 17esima giornata del Girone B:

Sant'Angelo Romano-Real San Basilio

Amatrice-Futbol Montesacro

Passo Corese-Settebagni

Poggio Mirteto-Cantalice

Grifone Gialloverde-Riano

Sporting Montesacro-Tor Lupara

Nomentum-Bf Sport

Valle del Peschiera-ASA

