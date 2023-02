Promozione, Girone B: le partite della diciannovesima giornata

Domenica 19 gennaio riparte il Girone B del campionato Promozione con il Settebagni che nell'ultima giornata ha allungato a +4 il suo vantaggio sull'Amatrice seconda.

Big match

Il big match di giornata è il derby di Montesacro fra Sporting e Futbol. Stagione altalenante per le due formazioni con lo Sporting quinto con 29 punti (-11 dalla vetta) e il Futbol addirittura decimo con 20 punti. Entrambe reduci da una sconfitta sarà una sfida delicata per la classifica, specie per gli ospiti e importante per la rivalità fra le due formazioni.

Le altre partite

Il Settebagni capolista sarà impegnato nel posticipo contro il Valle del Peschiera, l'Amatrice in casa attende il Riano. Sfida da non perdere fra Nomentum e Real San Basilio.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 19esima giornata del Girone B:

Sporting Montesacro-Futbol Montesacro

Valle del Peschiera-Settebagni

Amatrice-Riano

Nomentum-Real San Basilio

ASA-Tor Lupara

Sant'Angelo Romano-Cantalice

Passo Corese-Bf Sport

Grifone Gialloverde-Poggio Mirteto

Guarda qua la classifica del Girone B