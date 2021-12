Promozione, Girone B: le partite della dodicesima giornata

Le squadre del Girone B del campionato Promozione sono pronte a scendere in campo la 12esima giornata. Il big match del prossimo turno è quello fra Fiano Romano e Bf Sport.

Il big match

Fiano Romano-Bf Sport sarà lo scontro più delicato della 12esima giornata. Le squadre sono in piena lotta per i piani alti e si trovano rispettivamente a 19 e 20 punti in classifica. Il Fiano nel turno precedente ha fermato sul pareggio il Futbol Montesacro mentre il Bf ha rifilato una cinquina all’Almas.

Le altre sfide

Sfida da non sottovalutare per il Passo Corese capolista. I coresini in casa ospitano il Guidonia reduce dal pareggio casalingo contro lo Sporting Montesacro e col cambio di allenatore. La Romulea prima delle inseguitrici, sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Almas. Lo Sporting Montesacro in casa giocherà contro il Poggio Mirteto mentre il Futbol sul campo del Nomentum.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 12esima giornata del Girone B

Passo Corese-Guidonia

Almas-Romulea

Fiano Romano-Bf Sport

Nomentum-Futbol Montesacro

Sporting Montesacro-Poggio Mirteto

Fidene-Castrum

Amatrice-Setteville

Zena-Settebagni

