Promozione, Girone B: le partite della decima giornata

Mercoledì 8 dicembre scenderà in campo il Girone B del campionato Promozione che vede le prime sei squadre della classifica racchiuse in soltanto due punti.

Prove di fuga per Passo Corese e Fiano Romano

Fiano Romano e Passo Corese sono le prime due della classe con 18 punti. Per entrambe le formazioni la decima giornata offre due impegni casalinghi non impossibil. Il Fiano in casa ospita il Settebagni reduce però dal pokerissimo rifilato all'Almas. Per il Passo l'occasione è ghiotta visto l'impegno fra le mura amiche contro il Setteville, formazione penultima in classifica.

Le inseguitrici

Cerca la rivalsa la Romulea (17 punti). La formazione dell'Appio dopo essere caduta nello scontro diretto contro il Passo andrà sul difficile campo del Fidene alla ricerca della vittoria. Le due squadre di Montesacro (16 punti ciascuna) se la vedranno con l'Almas (il Futbol) e contro lo Zena (lo Sporting). Più complicato l'impegno dell'Amatrice che in casa ospita il Bf Sport (16 punti) che sogna con i suoi 14 punti sogna di entrare nei piani alti del Girone B.

Nelle zone basse di classifica attenzioni rivolte allo scontro diretto frail Guidonia e il Castrum Monterotondo ultimo in classifica, rispettivamente a con 7 e 5 punti.

Tutte le partite del girone B

Di seguito il quadro completo del decimo turno del girone B:

Almas-Futbol Montesacro

Guidonia-Castrum Monterotondo

Amatrice-Bf Sport

Fidene-Romulea

Passo Corese-Setteville

Fiano Romano-Settebagni

Sporting Montesacro-Zena

Nomentum-Poggio Mirteto

