Promozione, Girone B: i risultati della quattordicesima giornata

La quattordicesima giornata del Girone B del campionato Promozione cambia le carte in tavola nei piani alti della classifica con la caduta a sorpresa del Monterotondo.

Colpaccio San Basilio

Il Real San Basilio alza la testa e con una prestazione maiuscola strappa i tre punti sul campo del Monterotondo squadra rivelazioni di questa stagione e ai vertici della classifica. Allo stadio Cecconi Borrelli porta in vantaggio i suoi prima del pareggio della squadra di casa. Nel finale poi arriva la rete di Valentini che regala la vittoria ai rossoblù.

Gli altri risultati

Colpo esterno in chiave salvezza dove la Vjs Velletri batte per due a zero il Tor Lupara, mentre successo interno del Setteville Case Rosse che stende per tre a uno la Viterbese.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 14esima giornata del Girone B: