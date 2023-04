Promozione, Girone A: i risultati della ventottesima giornata

Niente festa Eccellenza per l'Aranova nella ventottesima giornata che fa il suo battendo il Fregene Maccarese, ma con la Romulea che non molla il campionato. Rossoblù primi con 4 punti di vantaggio sui giallo oro a due partite dal termine.

Poker Aranova

L'Aranova vince per 4 a 1 contro il Fregene Maccarese. A Le Muracciole, i rossoblù chiudono i conti già nel primo tempo fissando il risultato sul 4-0 con i gol di Monteforte (doppietta), Italiano e Di Pofi. Nella ripresa il gol della bandiera ospite arriva su rigore e porta la firma di Mariani.

Gli altri risultati

Vince anche la Romulea che batte per due a zero in trasferta il Casal Barriera con le reti di Montalbano e Dipilato. Colpo dell'Ostiense che in casa batte il Grifone.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della 28esima giornata del Girone A