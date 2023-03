Promozione, Girone A: i risultati della ventitreesima giornata

Squadra in casa

La ventireesima giornata del Girone A del campionato Promozione regala ancora il duello per la vetta fra Aranova e Romulea distanziate da soltanto un punto.

Frena il Grifone

Il Grifone subisce la rimona e viene sconfitto sul campo del Santa Marinella. La formazione di Macaluso passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Giannotti al 22esimo ma il Grifone ribalta il risultato con Matteo Trincia su rigore e con Forti. Al 67esimo i padroni di casa trovano il pareggio con Cuomo e all'85esimo Tabarini finalizza un perfetto contropiede regalando al Santa Marinella i tre punti.

Gli altri risultati

Vince l'Aranova per uno a zero contro il Carbognano blindando il primo posto con 53 punti. Segue a -1 la Romulea che al Campo Roma batte per due a uno la DuepigrecoRoma. Manita dell'Ottavia contro il Canale Monterano.

