Promozione, Girone A: i risultati della ventisettesima giornata

La ventisettesima giornata del Girone A si conferma importantissima per il finale di stagione. A tre giornate dalla fine zampata di spessore dell'Aranova nel match clou di giornata.

Vince l'Aranova

L'Aranova batte per due a uno al Campo Roma contro la Romulea. Il primo tempo si chiude sullo zero a zero, ma al 63esimo i giallo-oro passano in vantaggio grazie alla rete di Carlucci. Immediata però la reazione della capolista con il pareggio firmato da Monteforte. Al'82esimo il gol decisivo porta la firma dell'esterno La Ruffa. Aranova adessa a +4 dalla Romulea a tre giornate dalla fine.

Gli altri risultati

Approfitta dello scivolone il Grifone, terzo, che batte per quattro a zero il Tarquinia. L'Ottavia travolge per sei a zero la DuepigrecoRoma. Il Canale Monterano vince lo scontro salvezza col Nuovo Borgo San Martino.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della 27esima giornata