Promozione, Girone A: i risultati della ventiseiesima giornata

La ventiseiesima giornata del Girone A del campionato Promozione va in archivio con tre vittorie nette per le prime tre della classe con la classifica che quindi non varia nelle prime tre posizioni.

Vince l'Aranova

A Le Muracciole l'Aranova vince e difende il suo primo posto in classifica. I rossoblu superano per due a zero il Casal Barriera in una partita tosta e difficile. A fine primo tempo le due squadre vanno a riposo sul risultato di zero a zero ed è solo al 64esimo che i padroni di casa sbloccano la gara grazie alla rete di Germoni. La partita resta col risultato in bilico fino al primo di recupero quando La Ruffa sigla la rete della sicurezza.

Gli altri risultati

Tre a zero secco della Romulea che vince in trasferta sul campo della Sorianese. Poker del Grifone in casa contro il Canale Monterano. Vittoria in rimonta per la DuepigrecoRoma nello scontro diretto per la salvezza contro la Nuova Pescia Romana.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 26esima giornata del Girone A: