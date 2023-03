Promozione, Girone A: i risultati della ventiquattresima giornata

La ventiquattresima giornata del Girone A del campionato Promozione va verso la conclusione con risultati imporanti sia in ottica alta e bassa classifica.

Pari per la DuepigrecoRoma

La DuepigrecoRoma pareggia per uno a uno in casa contro il Fregene Maccarese. Il primo tempo vede i padroni di casa in controllo e che passano in vantaggio al 42esimo con Ragni che finalizza una bell'azione orchestrata da Putti e Bonis. Nella ripresa il Fregene Maccarese cresce d'intensità e trova il pareggio al 70esimo con un'acrobazia di Davì.

Gi altri risultati

Il Grifone spazzia via per tre a zero la Nuova Pescia Romana. Pareggio fra l'Ostiense e il Canale Monterano, un risultato che non serve a nessuna delle due squadre impegnate nella corsa salvezza.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 24esima giornata del Girone A: