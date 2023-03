Promozione, Girone A: i risultati della ventiduesima giornata

La ventiduesima giornata del Girone A del campionato Promozione svolge al termine con diversi risultati importanti sia in chiave alta classifica che lotta per la salveza.

DuepigrecoRoma vittoria al fotofinish

La DuepigrecoRoma batte a sorpresa per uno a zero il Casal Barriera. Una vittoria fondamentale per i padroni di casa che si mettono in tasca i tre punti con grazie all'ultimo pallone della partita. La sfida la decide Silvestri grazie ad un calcio di rigore realizzato al 94esimo e guadagnato da Santelli. Nel primo tempo la DuepigrecoRoma sfiora il vantaggio con Putti che coglie una traversa mentre nella ripresa è Mercadante a negare il gol agli ospiti con ottimi interventi. Successo che proeitta la DuepigrecoRoma fuori dalla zona play out.

Gli altri risultati

Continua la sua corsa l'Ottavia che in trasferta supera per tre a due l'Ostiense. Vittoria per la salvezza per la Nuova Pescia Romana che batte due a zero fuori casa il Canale Monterano.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 22esima giornata del Girone A: