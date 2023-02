Promozione, Girone A: i risultati della ventesima giornata

La Romulea, in attesa dell'Aranova, si prende il primo posto salendo a quota 46 punti nel Girone A dopo la sua partita nella ventesima giornata di campionato.

DuepigrecoRoma pari amaro

Finisce uno a uno la partita fra la DuepigrecoRoma e la Sorianese. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo grazie a Santelli che con un ottimo inserimento in area, riceve il pallone e batte il portiere. Sempre nei primi quarantacinque minuti arriva il pareggio della Sorianese su punizione, con gli ospiti bravi a sfruttare un intervento goffo del portiere. Nella ripresa amaro in bocca per la DuepigrecoRoma che sfiora la vittoria con Ranocchini che a botta sicura trova un palo clamoroso.

Gli altri risultati

Vittoria netta della Romulea che batte per quattro a zero in trasferta il Tarquinia con i gol di Carlucci, Azzawi, Leone e Montalbano. Rialza la testa l'Ottavia che batte due a zero il Santa Marinella.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 20esima giornata del Girone A: