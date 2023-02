Promozione, Girone A: le partite della diciassettesima giornata

Domenica 5 febbraio inizierà la diciassettesima giornata del Girone A del campionato Promozione dove tre squadre sono al comando: Ottavia, Romulea e Aranova.

Il big match

Partita importante per l'Ottavia che sfida in trasferta il Casal Barriera. I padroni di casa reduci dalla vittoria per uno a zero targata Tornatore contro la Nuova Pescia Romana e naviga a metà classifica. L'Ottavia si è ripresa la testa del Girone con la vittoria importante e pesante per cinque a due nello scontro diretto contro l'Aranova. Ora la formazione di mister Porcelli cercherà la continuità per mantenere la vetta.

Le altre partite

L'Aranova dopo la sconfitta, riparte dalle Muracciole contro il Canale Monterano per reagire. La Romulea cerca la quinta vittoria consecutiva contro la Nuova Pescia Romana al Campo Roma. DuepigrecoRoma-Ostiense sfida salvezza.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della diciassettesima giornata del Girone A:

Casal Barriera-Ottavia

DuepigrecoRoma-Ostiense

Aranova-Canale Monterano

Carbognano-Grifone

Fregene Maccarese-Santa Marinella

Romulea-Nuova Pescia Romana

Sorianese-Tarquinia

Tolfa-Nuovo Borgo San Martino

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A