Promozione, Girone A: i risultati della diciassettesima giornata

Mancano ancora tre partite alla fine della 17esima giornata del Girone A del campionato Promozione. In attesa dell'Ottavia, Romulea e Aranova non sbagliano e salgono in testa alla classifica.

Tris Romulea

La Romulea, nonostante diverse assenze, batte la Nuova Pescia Romana per tre a zero e raggiunge la quinta vittoria consecutiva. Al Campo Roma la sfida si sblocca al 25esimo grazie alla rete di Simone Mancini. Nella ripresa la squadra di via Farsalo allunga prima con Gobbo al 64esimo, poi D'Andresa all'82esimo chiude i conti.

Gli altri risultati

L'Aranova batte per uno a zero il Canale Monterano, vittoria salvezza per la DuepigrecoRoma che supera per tre a uno l'Ostiense. Il Grifone batte due a uno il Carbognano.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della 17esima giornata: